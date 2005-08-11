Тихомирова (Шалегина) Праскудия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1922
Дата смерти11.08.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1922
Отец: Шалегин Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тихомирова) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маковкин Андрей Васильевич
Смерть
11.08.2005