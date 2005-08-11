Тихомирова (Шалегина) Праскудия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Шалегина) Праскудия Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1922

Дата смерти

11.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1922

Отец: Шалегин Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тихомирова) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Василий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковкин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
12.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маковкин Андрей Васильевич

Смерть
11.08.2005

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