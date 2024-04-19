Михеева Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Михеева (Михеева) Евдокия Дорофеевна
Отец ребёнка: Михеев Дорофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Михеева (Михеева) Евдокия Дорофеевна
Отец ребёнка: Михеев Дорофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Михеева (Михеева) Акилина Дорофеевна
Отец ребёнка: Михеев Дорофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Михеев Артемий Дорофеевич
Отец ребёнка: Михеев Дорофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Михеев Кондратий Дорофеевич
Отец ребёнка: Михеев Дорофей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно