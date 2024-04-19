Михеева Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Ирина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Дорофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Михеева (Михеева) Евдокия Дорофеевна

Отец ребёнка: Михеев Дорофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Михеева (Михеева) Евдокия Дорофеевна

Отец ребёнка: Михеев Дорофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Михеева (Михеева) Акилина Дорофеевна

Отец ребёнка: Михеев Дорофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Михеев Артемий Дорофеевич

Отец ребёнка: Михеев Дорофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Михеев Кондратий Дорофеевич

Отец ребёнка: Михеев Дорофей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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