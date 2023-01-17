Багаутдинов Гильми Аблязович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаутдинов Гильми Аблязович

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Место рождения

Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1923

Дата смерти

19.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.03.1945
Гданьск, Польша
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