Фахритдинова Шамсиямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Зейнетдинов Фахретдин
Мать: Гадилбаку
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Сын: Гибадуллин Габидулла
Отец ребёнка: Рахматуллин Губедулла
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гибадуллин Самигулла
Отец ребёнка: Рахматуллин Губедулла
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Рахматуллин Губедулла
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Рахматуллин Губедулла
Смерть
Неизвестно