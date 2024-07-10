Фахритдинова Шамсиямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахритдинова Шамсиямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Зейнетдинов Фахретдин

Мать: Гадилбаку

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахматуллин Губедулла

Рождение ребёнка
1853

Сын: Гибадуллин Габидулла

Отец ребёнка: Рахматуллин Губедулла

Рождение ребёнка
1855

Сын: Гибадуллин Самигулла

Отец ребёнка: Рахматуллин Губедулла

Рождение ребёнка
1857

Сын: Гибадуллин Мухаметгарей

Отец ребёнка: Рахматуллин Губедулла

Рождение ребёнка
1859

Сын: Гибадуллин Давлетгарей

Отец ребёнка: Рахматуллин Губедулла

Смерть
Неизвестно

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