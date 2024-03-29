Пажитнова (Падчерица Панфила Васильевича) Татьяна Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПажитнова (Падчерица Панфила Васильевича) Татьяна Лукинична

Пажитнова (Падчерица Панфила Васильевича) Татьяна Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close