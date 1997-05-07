Стриколенко Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стриколенко Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1949

Дата смерти

07.05.1997

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1949

Отец: Стриколенко Владимир Яковлевич

Мать: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
18.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирпота Галина Григорьевна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирпота Галина Григорьевна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирпота Галина Григорьевна

Смерть
07.05.1997
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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