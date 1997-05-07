Стриколенко Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1949
Дата смерти07.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1949
Отец: Стриколенко Владимир Яковлевич
Мать: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
18.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирпота Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
24.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирпота Галина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.1997