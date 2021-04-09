Куленова (Борисова) Вероника Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куленова (Борисова) Вероника Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1963

Дата смерти

09.04.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

1939 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1963

Отец: Борисов Николай Кузмич

Мать: Борисова Татьяна Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.04.2021
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