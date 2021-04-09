Куленова (Борисова) Вероника Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1963
Дата смерти09.04.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1963
Отец: Борисов Николай Кузмич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.04.2021