Павшинский Семен Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павшинская Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Павшинская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павшинская Анна Семеновна
Мать ребёнка: Павшинская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павшинская Александра Семеновна
Мать ребёнка: Павшинская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павшинский Яков Семенович
Мать ребёнка: Павшинская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павшинский Иван Семенович
Мать ребёнка: Павшинская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павшинский Никита Семенович
Мать ребёнка: Павшинская Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно