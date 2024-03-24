Павшинский Семен Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павшинский Семен Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павшинская Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Павшинская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павшинская Анна Семеновна

Мать ребёнка: Павшинская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павшинская Александра Семеновна

Мать ребёнка: Павшинская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павшинский Яков Семенович

Мать ребёнка: Павшинская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павшинский Иван Семенович

Мать ребёнка: Павшинская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павшинский Никита Семенович

Мать ребёнка: Павшинская Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павшинская Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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