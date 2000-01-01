Васюкова Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Васюков Кузьма Никитич
д. Хрущево Каверинский Рязанская обл
Рождение ребёнка
Около 1912
Отец ребёнка: Васюков Кузьма Никитич
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Васюкова Елена Кузьминична
Отец ребёнка: Васюков Кузьма Никитич
Хрущево Рязанской
Смерть
Около 1941