Васюкова Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васюкова Анастасия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Васюков Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Васюков Кузьма Никитич

д. Хрущево Каверинский Рязанская обл
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Васюков Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Васюков Кузьма Никитич

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Васюкова Елена Кузьминична

Отец ребёнка: Васюков Кузьма Никитич

Хрущево Рязанской
Смерть
Около 1941
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