Морковкин Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина (Морковкина) неизвестно Алексеевна
Мать ребёнка: Морковкина Харитина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1837 ст.
Дочь: (Морковкина) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Морковкина Харитина Гавриловна
Смерть
Неизвестно