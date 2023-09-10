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Морковкин Алексей Михайлович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина (Морковкина) неизвестно Алексеевна

Мать ребёнка: Морковкина Харитина Гавриловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морковкина Харитина Гавриловна

Рождение ребёнка
16.10.1837 ст.

Дочь: (Морковкина) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Морковкина Харитина Гавриловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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