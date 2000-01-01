Осинкина (Осинкина) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинкина (Осинкина) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1760 и 1761

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1760 и 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1783 и 1784

Сын: Осинкин Михаил Нестерович

Отец ребёнка: Осинкин Нестер Осипович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1786 и 1787

Сын: Осинкин Тихон Нестерович

Отец ребёнка: Осинкин Нестер Осипович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1790 и 1791

Дочь: Параскева Нестеровна

Отец ребёнка: Осинкин Нестер Осипович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1793 и 1794

Дочь: Марья Нестеровна

Отец ребёнка: Осинкин Нестер Осипович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1796

Сын: Осинкин Яков Нестерович

Отец ребёнка: Осинкин Нестер Осипович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1834
(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
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