Осинкина (Осинкина) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1760 и 1761
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1760 и 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1784
Сын: Осинкин Михаил Нестерович
Отец ребёнка: Осинкин Нестер Осипович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1786 и 1787
Отец ребёнка: Осинкин Нестер Осипович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1790 и 1791
Дочь: Параскева Нестеровна
Отец ребёнка: Осинкин Нестер Осипович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1793 и 1794
Дочь: Марья Нестеровна
Отец ребёнка: Осинкин Нестер Осипович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1796
Отец ребёнка: Осинкин Нестер Осипович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1834
(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)