Лепская (Лепскся) Анфиса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепская (Лепскся) Анфиса Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лепский Сергей

Мать: (Лепская) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батуров Сергей Павлович

Отец ребёнка: Батуров Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батуров Борис Павлович

Отец ребёнка: Батуров Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батуров Павел Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1933

Дочь: Батурова (Ивановская) Римма Павловна

Отец ребёнка: Батуров Павел Васильевич

Рождение ребёнка
23.09.1938

Дочь: Батурова (Фетисова) Ирина Павловна

Отец ребёнка: Батуров Павел Васильевич

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