Лепская (Лепскся) Анфиса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лепский Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Батуров Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Батуров Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1933
Дочь: Батурова (Ивановская) Римма Павловна
Отец ребёнка: Батуров Павел Васильевич
Рождение ребёнка
23.09.1938
Дочь: Батурова (Фетисова) Ирина Павловна
Отец ребёнка: Батуров Павел Васильевич