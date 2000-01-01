Верченко Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верченко Александр
Мать: Алдабаева Анна Никитична
Рождение ребёнка
17.01.1972
Дочь: Верченко Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
?.07.1974
Дочь: Верченко Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верченко Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана