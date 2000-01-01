Верченко Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верченко Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верченко Александр

Мать: Алдабаева Анна Никитична

Рождение ребёнка
17.01.1972

Дочь: Верченко Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
?.07.1974

Дочь: Верченко Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верченко Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

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