Копырин Захар Гаврильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копырин Захар Гаврильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.2015

Отец: не указан

Мать: Копырина Наталья Гаврильевна

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