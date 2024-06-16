Рушика Иван 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рушика Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Рушика Иван Иванович

Мать: Михайлова Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Х Маня

Рождение ребёнка
1959

Сын: Рушика Степан

Мать ребёнка: Х Маня

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Рушика Анна

Мать ребёнка: Х Маня

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Рушика Прасковья

Мать ребёнка: Х Маня

Рождение ребёнка
1964

Сын: Рушика Петр

Мать ребёнка: Х Маня

Смерть
2015

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