Рушика Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Рушика Иван Иванович
Мать: Михайлова Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Х Маня
Рождение ребёнка
1959
Сын: Рушика Степан
Мать ребёнка: Х Маня
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Рушика Анна
Мать ребёнка: Х Маня
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Рушика Прасковья
Мать ребёнка: Х Маня
Рождение ребёнка
1964
Сын: Рушика Петр
Мать ребёнка: Х Маня
Смерть
2015