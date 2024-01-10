Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1823
Отец ребёнка: Максим Тимофеевич
152114 Nikonovo, Yaroslavl Oblast Russia
Рождение ребёнка
11.04.1825
Дочь: Арина Максимовна
Отец ребёнка: Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.02.1830
Сын: Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Максим Тимофеевич
152114 Nikonovo, Yaroslavl Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно