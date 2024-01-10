Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1823

Сын: Константин Максимович

Отец ребёнка: Максим Тимофеевич

152114 Nikonovo, Yaroslavl Oblast Russia
Рождение ребёнка
11.04.1825

Дочь: Арина Максимовна

Отец ребёнка: Максим Тимофеевич

Рождение ребёнка
07.02.1830

Сын: Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Максим Тимофеевич

152114 Nikonovo, Yaroslavl Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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