Королева (Шарова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаров Григорий
Мать: Шарова (Ульянова) Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Королёв Арефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Королёв Арефа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Королёв Арефа
Смерть
Неизвестно