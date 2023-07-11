Кукушкина Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкина Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин (Кокушкин) Максим Егорович

Отец ребёнка: Кокушкин Егор Андреевич

Малышево, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин (Кокушкин) Василий Егорович

Отец ребёнка: Кокушкин Егор Андреевич

Малышево, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семина (Кукушкина) Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Кокушкин Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Иван Егорович

Отец ребёнка: Кокушкин Егор Андреевич

Смерть
Неизвестно

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