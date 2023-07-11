Кукушкина Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кукушкин (Кокушкин) Максим Егорович
Отец ребёнка: Кокушкин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кукушкин (Кокушкин) Василий Егорович
Отец ребёнка: Кокушкин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семина (Кукушкина) Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Кокушкин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кокушкин Егор Андреевич
Смерть
Неизвестно