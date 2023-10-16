Севастьянов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянов Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севастьянов Иван Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севастьянов Юрий Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Севастьянова) Зоя Максимовна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно

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