Пециаловская Хая Эстер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пециаловская Хая Эстер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1910 г.р.
1912 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пециаловский Израиль (Иерулог)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пециаловский Израиль (Иерулог)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пециаловский Израиль (Иерулог)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пециаловский Израиль (Иерулог)

Рождение ребёнка
05.10.1910

Дочь: (Пециаловская) Элька

Отец ребёнка: Пециаловский Израиль (Иерулог)

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Пициаловская) ? Анна (Хана)

Отец ребёнка: Пециаловский Израиль (Иерулог)

Рождение ребёнка
1914

Сын: Пициаловский Юрий

Отец ребёнка: Пециаловский Израиль (Иерулог)

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