Пециаловская Хая Эстер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1910
Дочь: (Пециаловская) Элька
Отец ребёнка: Пециаловский Израиль (Иерулог)
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Пициаловская) ? Анна (Хана)
Отец ребёнка: Пециаловский Израиль (Иерулог)
Рождение ребёнка
1914
Сын: Пициаловский Юрий
Отец ребёнка: Пециаловский Израиль (Иерулог)