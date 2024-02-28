Большаков Арефий Ефиморвич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Большаков Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перфильева Антонида Федоровна
Травное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно