Шеленберг Георгий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШеленберг Георгий

Шеленберг Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеленберг Елизавета Георгиевна

Мать ребёнка: Шеленберг (Эннс) Юстина Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеленберг Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Шеленберг (Эннс) Юстина Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеленберг Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Шеленберг (Эннс) Юстина Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеленберг Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Шеленберг (Эннс) Юстина Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеленберг Яков Георгиевич

Мать ребёнка: Шеленберг (Эннс) Юстина Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеленберг (Эннс) Юстина Абрамовна

Смерть
Неизвестно

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