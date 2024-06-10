Горячева Евдокия Степановна 17.06.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горячева Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1906

Дата смерти

27.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1930

Сын: Морозов Константин Игнатьевич

Отец ребёнка: Морозов Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Морозов Геннадий Игнатьевич

Отец ребёнка: Морозов Игнатий Федорович

Кондраково, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Морозов Леонид Игнатьевич

Отец ребёнка: Морозов Игнатий Федорович

Кондраково, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
?.06.1943

Дочь: Морозова Алевтина Игнатьевна

Отец ребёнка: Морозов Игнатий Федорович

Кондраково, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
27.04.1974

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