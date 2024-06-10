Горячева Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1906
Дата смерти27.04.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1930
Сын: Морозов Константин Игнатьевич
Отец ребёнка: Морозов Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Морозов Геннадий Игнатьевич
Отец ребёнка: Морозов Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Морозов Леонид Игнатьевич
Отец ребёнка: Морозов Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
?.06.1943
Дочь: Морозова Алевтина Игнатьевна
Отец ребёнка: Морозов Игнатий Федорович
Смерть
27.04.1974