Покасов Никита Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покасов Никита Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Призыв на военную службу
1942
Наименование военкомата - Азербайджанская ССР, г. Баку, Ленинский р-н, Ленинский РВК
Военная служба
С 1942 по 22.05.1945
Воинское звание - красноармеец Воинская часть - 320 гв. сп 129 гв. гсд Дата выбытия - 22.05.1945 Причина выбытия - не годен Госпиталь - 119 медсб, ФГАР 2638, ГП 153, ЭГ 4428, ЭГ 5415 Номер свидетель... Показать все
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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