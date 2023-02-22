Покасов Никита Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1942
Наименование военкомата - Азербайджанская ССР, г. Баку, Ленинский р-н, Ленинский РВК
Военная служба
С 1942 по 22.05.1945
Воинское звание - красноармеец Воинская часть - 320 гв. сп 129 гв. гсд Дата выбытия - 22.05.1945 Причина выбытия - не годен Госпиталь - 119 медсб, ФГАР 2638, ГП 153, ЭГ 4428, ЭГ 5415 Номер свидетель... Показать все
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно