(Семакина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семакина) Анастасия

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Место рождения

Тарасовское, Удмуртия

Дата рождения

25.10.1911

Пол

Женский

Отец

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1911

Отец: Семакин Иван

Мать: Ирина

Тарасовское, Удмуртия
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