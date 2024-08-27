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Куклина Евстолия Николаевна

Место рождения

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1912

Муж: Куклин Александр Николаевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Куклин Вадим Александрович

Отец ребёнка: Куклин Александр Николаевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Куклин Александр Александрович

Отец ребёнка: Куклин Александр Николаевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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