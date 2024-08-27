Куклина Евстолия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
1914
Сын: Куклин Вадим Александрович
Отец ребёнка: Куклин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Куклин Александр Александрович
Отец ребёнка: Куклин Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно