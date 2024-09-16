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Кряжева Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряжев Сергей Герасимович

Рождение ребёнка
14.10.1884

Сын: Кряжев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Герасимович

Рождение ребёнка
01.02.1889

Сын: Кряжев Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Герасимович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Кряжев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Герасимович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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