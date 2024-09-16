Кряжева Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1884
Сын: Кряжев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
01.02.1889
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
01.01.1896
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Герасимович
Смерть
Неизвестно