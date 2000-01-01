Шнырикова (Шаволова) Степанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнырикова (Шаволова) Степанида Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шак Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Шныриков Яков Януарьевич

Рождение ребёнка
05.01.1885

Дочь: Гвоздева Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Шныриков Яков Януарьевич

Могилевская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шныриков Николай Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Могилевская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Гринева Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Шныриков Яков Януарьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шныриков Савелий Яковлевич

Отец ребёнка: Шныриков Яков Януарьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шныриков Захар Яковлевич

Отец ребёнка: Шныриков Яков Януарьевич

Смерть
1929
Город Павловск
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