Шнырикова (Шаволова) Степанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шак Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Шныриков Яков Януарьевич
Рождение ребёнка
05.01.1885
Дочь: Гвоздева Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Шныриков Яков Януарьевич
Могилевская область
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шныриков Николай Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Могилевская область
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Гринева Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Шныриков Яков Януарьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шныриков Савелий Яковлевич
Отец ребёнка: Шныриков Яков Януарьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шныриков Яков Януарьевич
Смерть
1929
Город Павловск