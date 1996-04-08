Четвертак Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвертак Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четвертак (Мельникова) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
09.04.2021

Сын: Четвертак Александр Владимирович

Мать ребёнка: Четвертак (Мельникова) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
11.06.2023

Дочь: Четвертак Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Четвертак (Мельникова) Анна Сергеевна

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