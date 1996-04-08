Четвертак Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.2021
Сын: Четвертак Александр Владимирович
Мать ребёнка: Четвертак (Мельникова) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
11.06.2023
Дочь: Четвертак Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Четвертак (Мельникова) Анна Сергеевна