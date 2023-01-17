Подосева Гликерия Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосева Гликерия Дементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1843

Сын: Подосев Андрей Павлов

Отец ребёнка: Подосев Павел Ефимов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождён и проживал в саргинском заводе
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосев Павел Ефимов

Смерть
Неизвестно
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