Подосева Гликерия Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1843
Отец ребёнка: Подосев Павел Ефимов
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождён и проживал в саргинском заводе
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подосев Павел Ефимов
Смерть
Неизвестно