Трухина Капитолина Ниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухина Капитолина Ниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1917 ст.

Дочь: Макаренко Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Макаренко Алексей Ефимович

Партизанское, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаренко Алексей Ефимович

Гладково, Чаусский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
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