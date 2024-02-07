Трухина Капитолина Ниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1917 ст.
Дочь: Макаренко Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Макаренко Алексей Ефимович
Партизанское, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Гладково, Чаусский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно