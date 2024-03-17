(Данилкина) Вера
Место рожденияд Селище могилевская область чериковский район Белорусия
Дата рождения1932
Дата смерти2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Данилкин Алексей
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности