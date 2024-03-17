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(Данилкина) Вера

Место рождения

д Селище могилевская область чериковский район Белорусия

Дата рождения

1932

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Данилкин Алексей

Мать: Данилкина (Ермакова) Анна

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2022

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