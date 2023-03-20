Вяроев Дмитрий Филиппович

Причина смерти: расстрел | Вяриев Дмитрий Филиппович (1886) Дата рождения: 1886 г. Место рождения: Карелия, Олонецкий р-н, Валойла 119/125, Туксинский сельсовет Пол: мужчина Национальность: карел Профессия / место работы: колхозник Место проживания: Карелия, Олонецкий р-н, Валойла 119/125, Туксинский сельсовет Партийность: беспартийный Дата расстрела: 6 мая 1938 г. Место смерти: с. Олонец Мера пресечения: арестован Дата ареста: 25 марта 1938 г. Обвинение: ст. 58-6-11 Осуждение: 11 апреля 1938 г. Осудивший орган: тройка при НКВД КАССР Статья: 58-6-11 УК РСФСР Приговор: (ВМН) расстрел Дата реабилитации: 12 сентября 1959 г. Реабилитирующий орган: Военным трибуналом Северного военного округа Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Республики Карелия; Книга памяти Республики Карелия.. https://ru.openlist.wiki/%D0%92%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1886)