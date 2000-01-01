Верещагина (Васнецова) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Васнецова) Елизавета Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Васнецов Андрей Сидорович

Мать: Васнецова Федосья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Верещагин Александр Александрович

Отец ребёнка: Верещагин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Верещагин Павел Александрович

Отец ребёнка: Верещагин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Фищева Павла Александровна

Отец ребёнка: Верещагин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Верещагин Александр Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
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