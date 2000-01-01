Верещагина (Васнецова) Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Верещагин Александр Александрович
Отец ребёнка: Верещагин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Верещагин Павел Александрович
Отец ребёнка: Верещагин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Фищева Павла Александровна
Отец ребёнка: Верещагин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Верещагин Александр Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно