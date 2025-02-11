Григорий Григорьев
мужской, родился 1788, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецГригорий Павлов1768 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Василий Григорьев1812 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Григорий Павлов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1812
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1835
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно