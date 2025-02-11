Григорий Григорьев 1788 — найти родственников по фамилии на Familio

Григорий Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1788, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Григорий Павлов1768 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Василий Григорьев1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Григорий Павлов

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1812

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28

Место жительства
1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен в Соплёвку

Смерть
Неизвестно

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