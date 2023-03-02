Тимофеева (Юркина) Прасковья Алексеевна 13.11.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофеева (Юркина) Прасковья Алексеевна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 13.11.1934, Горка, Пеновский муниципальный район, Тверская область

умерла 30.03.1995, Бердянск

Отец
Неизвестно Алексей Михайлович1907 г.р.
Мать
Юркина (Каропалова) Матрона Андреевна12.11.1904 г.р.
Супруги
Тимофеев Николай Васильевич26.11.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1934

Отец: Неизвестно Алексей Михайлович

Мать: Юркина (Каропалова) Матрона Андреевна

Горка, Пеновский муниципальный район, Тверская область

Бракосочетание
09.10.1955

Муж: Тимофеев Николай Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
05.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Васильевич

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Рождение ребёнка
20.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Васильевич

Смерть
30.03.1995

Похороны
Неизвестно

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