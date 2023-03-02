Тимофеева (Юркина) Прасковья Алексеевна
женский, родилась 13.11.1934, Горка, Пеновский муниципальный район, Тверская область
умерла 30.03.1995, Бердянск
ОтецНеизвестно Алексей Михайлович1907 г.р.
МатьЮркина (Каропалова) Матрона Андреевна12.11.1904 г.р.
Супруги
Тимофеев Николай Васильевич26.11.1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1934
Горка, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.10.1955
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Васильевич
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Васильевич
Смерть
30.03.1995
Похороны
Неизвестно