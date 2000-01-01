Баратеон (Эстермонт) Кассана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
254
Сын: Баратеон Роберт
Отец ребёнка: Баратеон Стеффан
Рождение ребёнка
261
Сын: Баратеон Станнис
Отец ребёнка: Баратеон Стеффан
Рождение ребёнка
266
Сын: Баратеон Ренли
Отец ребёнка: Баратеон Стеффан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баратеон Стеффан
Смерть
Неизвестно