Баратеон (Эстермонт) Кассана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баратеон (Эстермонт) Кассана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

245 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
254

Сын: Баратеон Роберт

Отец ребёнка: Баратеон Стеффан

Рождение ребёнка
261

Сын: Баратеон Станнис

Отец ребёнка: Баратеон Стеффан

Рождение ребёнка
266

Сын: Баратеон Ренли

Отец ребёнка: Баратеон Стеффан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баратеон Стеффан

Смерть
Неизвестно
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