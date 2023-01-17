Лансере Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лансере Евгений Александрович

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Место рождения

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Место жительства
С 1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1884
с. Нескучное, Белгородский уезд, Курская губерния (ныне Харьковская область, Украина)
Смерть
1886
с. Нескучное, Белгородский уезд, Курская губерния (ныне Харьковская область, Украина)
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