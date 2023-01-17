Лансере Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1884
с. Нескучное, Белгородский уезд, Курская губерния (ныне Харьковская область, Украина)
Смерть
1886
с. Нескучное, Белгородский уезд, Курская губерния (ныне Харьковская область, Украина)