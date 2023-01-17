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барон Строганов Сергей Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.04.1738

Дата смерти

28.08.1771

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1738

Отец: Строганов Николай Григорьевич

Мать: Строганова Прасковья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Strogonov Mikhail Baron

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Stroganov Mihail Sergeyevich

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Elizaveta Baroness

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Praskovya Baroness

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.08.1771
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1771

Сын: Strogonov Aleksandr Baron

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Лазаревское кладбище, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, Российская Империя
Лазаревское кладбище, Александро-Невская лавра
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