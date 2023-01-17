барон Строганов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1738
Дата смерти28.08.1771
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1738
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Stroganov Mihail Sergeyevich
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Elizaveta Baroness
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Praskovya Baroness
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.08.1771
Рождение ребёнка
1771
Сын: Strogonov Aleksandr Baron
Мать ребёнка: не указана
Похороны
Неизвестно
Лазаревское кладбище, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, Российская Империя
Лазаревское кладбище, Александро-Невская лавра