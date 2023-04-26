Шабайкина Анна Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти17.09.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.1881
Отец ребёнка: Шабайкин Степан Максимович
Рождение ребёнка
04.07.1884
Сын: Шабайкин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Шабайкин Степан Максимович
Рождение ребёнка
29.03.1886
Сын: Шабайкин Василий Степанович
Отец ребёнка: Шабайкин Степан Максимович
Рождение ребёнка
23.03.1891
Дочь: Матрена Степановна
Отец ребёнка: Шабайкин Степан Максимович
Смерть
17.09.1891