Шабайкина Анна Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабайкина Анна Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

17.09.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1881

Сын: Шабайкин Илья Степанович

Отец ребёнка: Шабайкин Степан Максимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1884

Сын: Шабайкин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Шабайкин Степан Максимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1886

Сын: Шабайкин Василий Степанович

Отец ребёнка: Шабайкин Степан Максимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1891

Дочь: Матрена Степановна

Отец ребёнка: Шабайкин Степан Максимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.09.1891
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
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