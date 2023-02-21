Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Екимович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Екимович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Екимович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Екимович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Екимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Екимович
Смерть
Неизвестно