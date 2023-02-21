Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Екимович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Екимович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Екимович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Екимович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Екимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Екимович

Смерть
Неизвестно
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