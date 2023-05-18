Лычагина (Труфанова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1964
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Рождение ребёнка
14.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лычагин Николай
Рождение ребёнка
09.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лычагин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лычагин Николай
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно