Лычагина (Труфанова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛычагина (Труфанова) Александра Васильевна

Лычагина (Труфанова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

Муж

20 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Труфанов Василий Сергеевич

Мать: Труфанова Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
14.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лычагин Николай

Рождение ребёнка
09.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лычагин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лычагин Николай

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close