Рачинская (Лыкошина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачинская (Лыкошина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1831

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Лыкошин Иван Богданович

Мать: Лыкошина Миропия Ивановна

Бракосочетание
1812

Муж: Рачинский Виктор Денисович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лесли Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Рачинский Виктор Денисович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мирропия Викторовна

Отец ребёнка: Рачинский Виктор Денисович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Рачинский Александр Викторович

Отец ребёнка: Рачинский Виктор Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рачинский Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Рачинский Виктор Денисович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1831
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