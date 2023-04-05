Рачинская (Лыкошина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Лыкошин Иван Богданович
Бракосочетание
1812
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Лесли Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Рачинский Виктор Денисович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мирропия Викторовна
Отец ребёнка: Рачинский Виктор Денисович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Рачинский Александр Викторович
Отец ребёнка: Рачинский Виктор Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рачинский Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Рачинский Виктор Денисович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1831