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Путинцев Савелий Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1855 и Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1855 и Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1885 ст.

Дочь: Путинцева- Зубова Александра Савельевна

Мать ребёнка: Путинцева Екатерина Яковлевна

Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Рождение ребёнка
12.11.1886 ст.

Дочь: Путинцева- Кулешова Екатерина Савельевна

Мать ребёнка: Путинцева Екатерина Яковлевна

Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Рождение ребёнка
18.01.1888 ст.

Сын: Путинцев Василий Савельевич

Мать ребёнка: Путинцева Екатерина Яковлевна

Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Рождение ребёнка
06.11.1892 ст.

Сын: Путинцев Михаил Савельевич

Мать ребёнка: Путинцева Екатерина Яковлевна

Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, с. Большая Глушица.
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