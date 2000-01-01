Путинцев Савелий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1855 и Неизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1855 и Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1885 ст.
Дочь: Путинцева- Зубова Александра Савельевна
Мать ребёнка: Путинцева Екатерина Яковлевна
Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Рождение ребёнка
12.11.1886 ст.
Дочь: Путинцева- Кулешова Екатерина Савельевна
Мать ребёнка: Путинцева Екатерина Яковлевна
Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Рождение ребёнка
18.01.1888 ст.
Сын: Путинцев Василий Савельевич
Мать ребёнка: Путинцева Екатерина Яковлевна
Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Рождение ребёнка
06.11.1892 ст.
Сын: Путинцев Михаил Савельевич
Мать ребёнка: Путинцева Екатерина Яковлевна
Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, с. Большая Глушица.