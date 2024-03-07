Жигалева Евдокия Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигалева Евдокия Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамонаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Шамонаев Иван Ипатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: Шамонаев Иван Ипатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамонаев Иван Ипатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемонаев Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Шамонаев Иван Ипатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемонаев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Шамонаев Иван Ипатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамонаев Иван Ипатович

Смерть
Неизвестно

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