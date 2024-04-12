Сучильников Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1931
Дочь: Широчкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сучильникова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сучильников Виктор Иванович
Мать ребёнка: Сучильникова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Сучильникова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сучильников Борис Иванович
Мать ребёнка: Сучильникова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно