Большаков Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1925
Владимирская губерния, Меленковский Волостной исполнительный комитет Меленковского уезда
Рождение ребёнка
28.12.1926
Дочь: Охапкина Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Большакова Анастасия Алексеевна
Владимирская губерния, Меленковский уезд, деревня Большой приклон
Рождение ребёнка
29.12.1928
Сын: Большаков Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Большакова Анастасия Алексеевна
Владимирская губерния Меленковский уезд деревня Ратново
Рождение ребёнка
19.06.1931
Сын: Большаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Большакова Анастасия Алексеевна
Владимирская губерния Меленковский уезд деревня Ратново
Рождение ребёнка
04.06.1934
Дочь: Большакова Роза Михайловна
Мать ребёнка: Большакова Анастасия Алексеевна
Владимирская губерния Меленковский уезд деревня Ратново
Смерть
Неизвестно