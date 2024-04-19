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Большаков Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1925

Жена: Большакова Анастасия Алексеевна

Владимирская губерния, Меленковский Волостной исполнительный комитет Меленковского уезда
Рождение ребёнка
28.12.1926

Дочь: Охапкина Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Большакова Анастасия Алексеевна

Владимирская губерния, Меленковский уезд, деревня Большой приклон
Рождение ребёнка
29.12.1928

Сын: Большаков Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Большакова Анастасия Алексеевна

Владимирская губерния Меленковский уезд деревня Ратново
Рождение ребёнка
19.06.1931

Сын: Большаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Большакова Анастасия Алексеевна

Владимирская губерния Меленковский уезд деревня Ратново
Рождение ребёнка
04.06.1934

Дочь: Большакова Роза Михайловна

Мать ребёнка: Большакова Анастасия Алексеевна

Владимирская губерния Меленковский уезд деревня Ратново
Смерть
Неизвестно
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