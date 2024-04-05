Siwek Franciszek
Место рожденияBrzózka, Węgrów
Дата рождения12.01.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Brzózka, Węgrów
Бракосочетание
1857
Małkinia Górna / Sumiężne
Współmałżonek: Franciszek Siwek
Рождение ребёнка
1859
Сын: Siwek Wawrzyniec
Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna
Klukowo/Brok
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Siwek) Marianna
Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna
Klukowo
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Goś (Siwek) Marcjanna
Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna
Klukowo
Рождение ребёнка
1864
Сын: Siwek Piotr
Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna
Klukowo
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Siwek) Franciszka
Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna
Klukowo
Рождение ребёнка
1868
Сын: Siwek Józef
Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna
Klukowo
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Ferenc (Siwek) Wiktoria
Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna
Klukowo
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Sladewska (Siwek) Anna
Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna
Klukowo
Рождение ребёнка
1875
Сын: Siwek Szymon
Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna
Klukowo
Смерть
Неизвестно