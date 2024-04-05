Siwek Franciszek 12.01.1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Siwek Franciszek

Место рождения

Brzózka, Węgrów

Дата рождения

12.01.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1839 г.р.

Дети

1859 г.р.
1861 г.р.
1863 г.р.
1864 г.р.
1867 г.р.
1868 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Brzózka, Węgrów
Бракосочетание
1857

Жена: Siwek (Zadrożna) Katarzyna

Małkinia Górna / Sumiężne
Współmałżonek: Franciszek Siwek
Рождение ребёнка
1859

Сын: Siwek Wawrzyniec

Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna

Klukowo/Brok
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Siwek) Marianna

Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna

Klukowo
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Goś (Siwek) Marcjanna

Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna

Klukowo
Рождение ребёнка
1864

Сын: Siwek Piotr

Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna

Klukowo
Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Siwek) Franciszka

Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna

Klukowo
Рождение ребёнка
1868

Сын: Siwek Józef

Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna

Klukowo
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Ferenc (Siwek) Wiktoria

Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna

Klukowo
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Sladewska (Siwek) Anna

Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna

Klukowo
Рождение ребёнка
1875

Сын: Siwek Szymon

Мать ребёнка: Siwek (Zadrożna) Katarzyna

Klukowo
Смерть
Неизвестно

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