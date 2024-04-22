Иван Федоров (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Федоров (Ич)

Иван Федоров (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Федор Иванов (Ич)

Мать: Акулина Макарова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Акулина Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Акилина Федосеева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Ульяна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Акилина Федосеева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Акилина Федосеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Илья Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Акилина Федосеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Анна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Акилина Федосеева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Дочь: Леонова Евдокия Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Акилина Федосеева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Федосеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1831
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close