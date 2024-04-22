Иван Федоров (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Федор Иванов (Ич)
Мать: Акулина Макарова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Акулина Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Акилина Федосеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Ульяна Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Акилина Федосеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Иван Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Акилина Федосеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Илья Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Акилина Федосеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Анна Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Акилина Федосеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Дочь: Леонова Евдокия Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Акилина Федосеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Федосеева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1831