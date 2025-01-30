Киевцева (Никонова) Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения14.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.2004
Дочь: (Киевцева) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Киевцев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киевцев Дмитрий Васильевич