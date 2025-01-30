Киевцева (Никонова) Татьяна Викторовна 14.03.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киевцева (Никонова) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Мценск, город Мценск, Орловская область

Дата рождения

14.03.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Мценск, город Мценск, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киевцев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
29.10.2004

Дочь: (Киевцева) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Киевцев Дмитрий Васильевич

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
07.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киевцев Дмитрий Васильевич

Мценск, город Мценск, Орловская область

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